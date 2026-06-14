حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، أن كرة القدم تمثل جزءًا أصيلًا من حياة المصريين، مشددًا على أن هدفه الأكبر هو إسعاد الجماهير، وتحقيق ما يليق بطموحاتهم في كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، في حواره مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة، بل هي حياة كاملة، عندما يرى المصريون علم بلادهم؛ يلتفون حوله في كل مكان، ويزداد هذا الشعور عندما يتعلق الأمر بكرة القدم".

وأضاف: "أكثر ما يشغلني هو أن أكون على قدر تطلعات الشعب المصري والجماهير، وأن نتمكن من تقديم بطولة تليق باسم مصر وتسعد الملايين الذين يساندون المنتخب".

وتحدث العميد عن محمد صلاح، قائد الفراعنة، قائلًا: "صلاح حطم العديد من الأرقام القياسية على مستوى العالم، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم بلا شك".

وأكد حسام حسن: "أتمنى أن يسجل أهدافًا أكثر بكثير مما سجلته خلال مسيرتي، فالأهم في النهاية هو تحقيق الانتصارات ورفع اسم مصر".

واختتم حسام حسن حواره: "إذا نجح صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف؛ فسيكون ذلك في مصلحة المنتخب ومصر كلها، كما أنه سيفيدني كمدرب، وهذه هي طبيعة كرة القدم، حيث تكمل الأجيال بعضها البعض وتواصل مسيرة النجاح".