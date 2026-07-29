برلمانية: تنظيم "السوشيال ميديا" ضرورة لحماية المجتمع

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لوضع أطر تنظيمية لمواجهة الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها المنصات الرقمية على المجتمعات، مشددة على أن حماية الوعي المجتمعي أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن أي ملف آخر.

وقالت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الانتشار الواسع للشائعات والمحتوى المضلل والممارسات غير المسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب مواجهة حاسمة تقوم على التشريع والتوعية معًا، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف

وأضافت أن التطور التكنولوجي السريع، خاصة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى زائف، جعل من الضروري تطوير أدوات الدولة الرقابية والتشريعية لمواجهة أي محاولات تستهدف التأثير على المواطنين أو الإضرار بالأمن المجتمعي.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مواجهة المخاطر الرقمية لا تعني فرض قيود على الاستخدام الطبيعي لمواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تهدف إلى وضع قواعد واضحة تحمي الحقوق وتمنع التجاوزات، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يظل خط الدفاع الأول أمام انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى الضار.

وأكدت العسيلي أن الفترة المقبلة تتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، بما يحافظ على قيم المجتمع المصري ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.