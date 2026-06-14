اتحاد الكرة يجري مقابلات مع المتقدمين للحصول على الرخصة الأفريقية

أجرى اتحاد الكرة، ممثلاً في إدارة المدربين، المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين للالتحاق بدبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A10.

وشهد مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر إقبالاً كبيراً من المتقدمين لبدء فعاليات هذه الدبلومة المقررة انطلاقتها رسمياً يوم 20 يونيو 2026، حيث تسعى الإدارة لتطوير الكوادر التدريبية المصرية والعربية، وفقاً لأحدث المعايير القارية.

أبرز نجوم كرة القدم

وتابع الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، توافد مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم والمدربين؛ لإجراء المقابلات في اليوم الأول، ومن بينهم حسام أسامة لاعب الزمالك السابق ومدرب بورتو، وعلي سمير لاعب المحلة السابق، ونبيل الحايس لاعب بلدية المحلة، بالإضافة إلى ياسر تحسين لاعب المنصورة، وطارق حجاج مدرب المقاصة، ومحمد حسن لاعب الزمالك، ومحمود الزياني، ومحسن الحاج من دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح الدكتور جمال محمد علي، أن المقابلات ستستمر غداً؛ لاستكمال تقييم باقي المتقدمين، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمستندين للاختبارات بلغ 45 مدرباً، سيتم اختيار 25 مدرباً منهم كحد أقصى للالتحاق بالدورة.

وحدد “علي” مجموعة من الضوابط الصارمة والمفاضلات بين المتقدمين؛ لضمان الشفافية واختيار أفضل الكفاءات، حيث يأتي على رأسها شرط أساسي وهو “الحصول على الرخصة التدريبية B الأفريقية” مع “مرور سنتين كاملتين على استخراجها”.

وأشار إلى أن المفاضلة النهائية بين الملفات المستوفاة للشروط ستتم بناءً على ترتيب أفضليات محددة، تشمل “تصنيف المتقدم كمدرب دولي، أو لاعب دولي، أو مدرب بالدوري الممتاز، أو لاعب بالدوري الممتاز”، بالإضافة إلى “المدربين المتعاقدين بالفعل في الدوريات العربية”، يليهم في الترتيب “المدربون واللاعبون بمسابقة القسم الثاني”.