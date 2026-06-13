اتحاد الكرة يوضح سبب حذف النجوم من قمصان منتخب مصر في كأس العالم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه أن التعديلات التي طرأت على قمصان منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم جاءت تنفيذًا لتعليمات مسبقة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم" “في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن قمصان المنتخب المصري نود التأكيد أنه منذ عدة أشهر تلقينا مخاطبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال منافسات كأس العالم، وذلك في إطار اللوائح المنظمة للبطولة

وإجراءاتها المعتادة التي يتم تطبيقها على جميع المنتخبات المشاركة”.

تعديل قمصان المنتخب

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الإجراءات كانت معلومة مسبقًا وتم التنسيق بشأنها قبل انطلاق البطولة، مشددًا على أنها ليست مفاجئة كما تردد في بعض التقارير الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “طلب الاتحاد الدولي كذلك إجراء تعديل على لون الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلاً من اللون الذهبي، بما يضمن وضوح الرؤية بشكل أكبر خلال المباريات والبث التليفزيوني، وهو إجراء تنظيمي وفني معتاد، وقامت الشركة المسؤولة عن الملابس الرياضية بالمنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة وفقاً للوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم”.