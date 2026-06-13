أزمات غريبة.. شوبير ينتقد تنظيم كأس العالم بعد سرقة أحذية منتخب انجلترا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة منتخب انجلترا بعد سرقة أحذية اللاعبين والكرات الرسمية ومعدات التدريب الخاصة من المعسكر.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "سلسلة من المواقف الغريبة اللي صاحبت كأس العالم 2026 حتي قبل بدايته. وبتطرح علامات استفهام كتير حول مستوى التنظيم والتأمين في حدث المفروض إنه الأكبر والأهم في عالم كرة القدم".

وتابع: “لما منتخب بحجم إنجلترا يبقى مشغول بتعويض معداته المسروقة قبل مبارياته، فدي بالتأكيد مش الصورة اللي كان المنظمين عايزين يصدروها للعالم.. وبالتأكيد بتوضح من جديد المشاكل التنظيمية في البطولة”.

وأضاف: “كأس العالم المفروض يبقى الكلام فيه عن الكورة والنجوم والمنتخبات والمتعة الكروية.. مش عن السرقة والأزمات التنظيمية إللي بنشوفها دي!”.

أزمة معسكر إنجلترا

وكانت قد كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أبرزها صحيفة “ديلي ميل”، عن واقعة غريبة داخل معسكر منتخب إنجلترا، بعدما تعرضت بعثة الفريق لسرقة شملت معدات التدريب الخاصة باللاعبين.

وبحسب التقرير، فقد اختفت أحذية اللاعبين المخصصة للمباريات، إلى جانب الكرات الرسمية وأدوات التدريب بالكامل، في حادثة مفاجئة أربكت الجهاز الفني واللاعبين قبل الحصص التدريبية.

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأكبر كانت عدم العثور سوى على “كرة واحدة فقط” متبقية داخل المعسكر، ما دفع الفريق لمحاولة تكييف التدريبات بظروف استثنائية وغير معتادة.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقات موسعة في الواقعة، مع وجود شبهات أولية حول السائقين الذين تم الاعتماد عليهم في نقل وتوصيل المعدات خلال الفترة الأخيرة.

وتسود حالة من الاستياء داخل معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب الحادث، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى احتواء الموقف سريعًا قبل الاستحقاقات المقبلة.