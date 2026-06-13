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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرطة كانساس سيتي تتحرك.. اعتقال مشتبهين في سرقة منتخب إنجلترا بالمونديال

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية عن مستجدات جديدة في واقعة سرقة معدات بعثة منتخب إنجلترا، خلال تواجد الفريق في مدينة كانساس سيتي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد إعلان الشرطة المحلية توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في الحادث.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فتحت شرطة كانساس سيتي تحقيقًا رسميًا في الواقعة، مؤكدة في بيان أنها تتعامل مع بلاغ بشأن سرقة محتملة لمعدات تابعة لمنتخب إنجلترا من إحدى سيارات البعثة، مع الإشارة إلى فقدان عدد من الأغراض أثناء عملية النقل.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى اختفاء مجموعة من المعدات الخاصة بالمنتخب الإنجليزي أثناء نقلها من معسكر الفريق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مقر إقامته في كانساس سيتي، حيث يقيم الفريق خلال فترة البطولة.

وأفادت تقارير بريطانية أن المسروقات شملت أحذية مخصصة لعدد من نجوم المنتخب، أبرزهم هاري كين وجود بيلينجهام وأنتوني جوردون، إلى جانب كرات رسمية وأجهزة تحليل أداء ومعدات تدريب أساسية يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل.

وفي الوقت الذي تفاجأت فيه البعثة بحجم النقص في المعدات، باشرت الشرطة المحلية تحقيقاتها بشكل عاجل، مع تأكيد توقيف شخصين على خلفية الاشتباه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

وتسببت الواقعة في حالة من الارتباك داخل معسكر المنتخب الإنجليزي، الذي يستعد لبدء مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب كرواتيا يوم 17 يونيو الجاري.

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