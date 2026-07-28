عمرو الليثي يشيد بقرار الرئيس السيسي برقمنة تراث ماسبيرو: "خطوة تاريخية"

أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة على أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري " خطوة تاريخيّة " تعكس حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في صون التراث الإعلامي والثقافي، في إطار استراتيجية التحول الرقمي .

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "قرار الرئيس السيسي برقمنة تراث ماسبيرو، ومن قبلها قراره بتطوير ورقمنة إذاعة القرآن الكريم، خطوة تاريخية تتبنى رؤية متكاملة لتحديث الإعلام المصري، ترتكز على تطوير البنية التكنولوجية، والارتقاء بجودة المنتج الإعلامي، وتوسيع انتشاره محليا وإقليميا ودوليا".

وأضاف الليثي "أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الذاكرة الإعلامية والثقافية المصرية، ويسهم في إتاحة المحتوى التراثي للأجيال الحالية والقادمة بسهولة، بما يعز الهوية المصرية ويحافظ على الإرث الإذاعي والتلفزيوني الذي يمتد لعقود".

