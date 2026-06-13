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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوفا: استمرار أيمن الرمادي "استقرار".. وإدارة البنك الأهلي “الأفضل”

اوفا
اوفا
ياسمين تيسير

شدد أحمد أمين أوفا لاعب البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، على أن الموسم المنتهي لم يكن على مستوى التوقعات المأمولة من الإدارة ومنهم كلاعبين، مؤكدًا الموسم قبل الماضي البنك الأهلي كان ضمن التسعة الكبار وخسر نهائي كأس العاصمة، الموسم الماضي الإدارة وضعت التواجد ضمن السبعة الكبار أحد أهم أهداف الموسم بعدما دعمت بلاعبين جيدين، لكن ربما يكون تأخر الانسجام بين الصفقات الجديدة والقدامي هو أحد أسباب إنهاء الموسم بشكل مخالف للتوقعات.

وتابع "أوفا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لعبت في أندية كثيرة وتعاملت مع عدد من الإدارات، لكنني لم أجد في رقي واحترام إدارة البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار، حتى ونحن في موقف سيء لم تتأخر عنا الإدارة في شيء، في حديثه معنا قال "نصار": هو موسم وعدى، والقادم يجب أن يكون أفضل ونحقق كل الأهداف المطلوبة. 

وأضاف لاعب إنبي السابق: طارق مصطفى وبعده أيمن الرمادي مدربان كبيران، قدما مجهودًا كبيرًا لكننا واجهنا سوء حظ عجيب، 6 نقاط فقط أطاحت بنا من مجموعة البطل لمجموعة الهبوط، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا والموسم القادم نكون ضمن الكبار وننافس على المربع الذهبي.

واختتم أحمد أمين أوفا تصريحاته: وجود أيمن الرمادي معنا في الموسم القادم معناه مزيد من الاستقرار، وهذا شيء جيد في كرة القدم، التغييرات الكثيرة تفسد كرة القدم، الرمادي مدرب كبير والإسكواد يضم لاعبين كبار ودوليين، لكن الأمولار لا تسير دومًا كما تريد، موسم انتهى بكل تفاصيله، وموسم قادم نتمنى أن يكون أفضل نحقق فيه ما نتمناه.

اوفا الاهلي الدوري

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