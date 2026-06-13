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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع.. أنشيلوتي يحسم ملامح البرازيل أمام المغرب في المونديال

أنشيلوتي - إبراهيم حسن
أنشيلوتي - إبراهيم حسن
إسراء أشرف

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة المغرب، المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير للقمة المرتقبة بين المنتخبين.

وبحسب تقارير صحفية برازيلية، فإن الجهاز الفني حسم بنسبة كبيرة العناصر الأساسية، بعدما اعتمد على نفس التشكيل خلال الحصة التدريبية الأخيرة، في إشارة واضحة لثبات الاختيارات قبل انطلاق المباراة.

ومن المتوقع أن يجري أنشيلوتي بعض التعديلات البسيطة مقارنة بالمباراة الودية الأخيرة أمام مصر، حيث قد يدفع بعدد من العناصر الأساسية في التشكيل منذ البداية لتعزيز القوة الهجومية والدفاعية.

التشكيل المتوقع للبرازيل أمام المغرب:

في حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – جابرييل ماجالهايس – أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو – برونو جيمارايش – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – ماتيوس كونيا.

ويخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بطموح تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، فيما يسعى منتخب المغرب لمواصلة نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة والظهور بصورة قوية أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

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