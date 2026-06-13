أوفا: جماهير الزمالك تمتلك 70 % من أسباب التتويج بالدوري

أكد أحمد أمين أوفا لاعب البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، أن جماهير الزمالك هي صاحبة اللقطة الأفضل في الدوري المنتهي، مشددًا على أن الجماهير لم تترك الفريق رغم الأزمات والمشاكل طوال الموسم، قدموا موسمًا استثنائيًا ومختلفًا، ويمتلكون 70 % من أسباب فوز الأبيض بالدوري.

وتابع "أوفا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اللقطة الأكثر حزنًا هي جماهير الإسماعيلي بعد هبوط الفريق رسميًا، أتمنى لهم تخطي الأمر سريعًا والقدرة على إعادة الفريق للدوري الممتاز في أقرب وقت.

وأضاف لاعب إنبي السابق: إنبي هو أفضل فريق في الدوري هذا الموسم، بفضل تواجد حمزة الجمل مديرًا فنيًا وإسكواد لاعبين جيد جدًا، وأداء الأهلي كان مفاجأة للجميع، الكثيرون تحدثوا عن تتويج الأهلي بكل البطولات، لكن الأحمر لم يحقق أي لقب واحتل المركز الثالث في الدوري، الأمور صعبة في الجزيرة.

وواصل: انبهرت من أداء البرازيلي بيزيرا مع الزمالك، كان مؤثر جدًا على مدار الموسم وساعد الفريق في التتويج بالدوري والوصول لنهائي الكونفدرالية، أما زيزو فأداؤاه كان علامة استفهام كبيرة، الأهلي وضع آمالًا كبيرة على زيزو لكن ما حدث من تراجع في المستوى طبيعي بفعل الضغوطات، هو لاعب كبير وقادر على العودة لمستواه الموسم القادم.

واختتم أحمد أمين أوفا تصريحاته: علي ماهر المدير الفني الأفضل حاليًا، وأحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي وهداف الدوري أفضل مهاجم الآن.