الموعد والقنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم

يستهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية أمام منتخب سويسرا، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة على ملعب "ليفاي"، في نسخة تاريخية من المونديال تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، موزعين على مجموعات موسعة، ما يجعل المنافسة أكثر قوة وإثارة مقارنة بالنسخ السابقة.

وتُعد هذه المشاركة الثانية لمنتخب قطر في تاريخ كأس العالم، لكنها الأولى التي يصل فيها إلى النهائيات عبر التصفيات، ما يمنح "العنابي" طموحًا كبيرًا لتقديم مستوى مختلف ومحاولة عبور دور المجموعات، خاصة في مجموعة تضم أيضًا كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

في المقابل، يدخل منتخب سويسرا اللقاء مدعومًا بخبراته الأوروبية واستقراره الفني خلال السنوات الأخيرة، ما يجعله مرشحًا قويًا لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالمجموعة.

موعد مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة قطر ضد سويسرا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد سويسرا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات:

beIN Sports MAX 1 Arabia

beIN Sports MAX 3 Arabia

beIN Sports MAX 5 Arabia