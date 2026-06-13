لمؤازرة الفراعنة بكأس العالم 2026..شباب ورياضة الجيزة تفتح 71 هيئة لاستقبال الجماهير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، عن جاهزيتها التامة لاستقبال الجماهير والزوار لمتابعة مباريات كأس العالم، وذلك بفتح أبواب 71 هيئة شبابية ورياضية تابعة لـ 19 إدارة فرعية في مختلف أنحاء المحافظة، لتبث المباريات بشكل مباشر وتتحول إلى مراكز إشعاع رياضي واجتماعي تلبي اهتمامات الشباب ورغباتهم، وتجمعهم في بيئة آمنة ومناسبة تتواكب مع حجم الشغف والترقب الكبير الذي يصاحب مباريات الفراعنة في المحفل الرياضي الأهم والأكثر متابعة على مستوى العالم "كأس العالم 2026".

وذلك في خطوة تهدف إلى محاكاة الأجواء الرياضية الاستثنائية ودعم ومؤازرة المنتخب الوطني المصري في مشواره العالمي، وتوافقاً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة الهادفة لتفعيل دور المنشآت الرياضية،

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الدور الرائد والمجتمعي الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب باعتبارها المتنفس الأول والملاذ الآمن للشباب والأسرة المصرية.

وقد أنهت المديرية كافة الاستعدادات التنظيمية داخل المراكز المستضيفة لاستقطاب الشباب وعشاق كرة القدم وتوفير تجربة مشاهدة مميزة تليق بالجماهير المصرية، حيث سيتم استقبال الرواد مجاناً لترتفع الهتافات وتتوحد القلوب خلف راية الوطن .

ومن المقرر أن تبدأ الهيئات في استقبال الجماهير خلال يوم الإثنين ليبدأ المنتخب الوطني في دور المجموعات، ليفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة بلجيكا على أن يلتقون منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتموا مباريات الدور الأول بمواجهة إيران يوم 27 يونيو.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فتح 71 هيئة شبابية ورياضية أمام الجماهير لمتابعة مباريات كأس العالم يجسد رؤية الوزارة في تعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها إلى منصات فاعلة لخدمة المجتمع،

مؤكداً أن جماهير الجيزة ستكون على موعد مع أجواء وطنية استثنائية دعماً للمنتخب المصري تحت شعار: "منتخب واحد.. شعب واحد.. حلم واحد".