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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تعلن توفير 2500 فرصة عمل جديدة في 6 أكتوبر

فرص عمل
فرص عمل
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة من خلال مديرية العمل بالجيزة عن توفير 2500 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المنسوجات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، للذكور والإناث وفقًا للخبرات والمؤهلات المطلوبة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل والحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة بالتعاون مع مديرية العمل على توفير فرص عمل متنوعة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في خفض معدلات البطالة والاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة مؤكدًا حرص المحافظة على ربط الشباب بسوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات.


ومن جانبه أوضح الأستاذ فوزي صابر مدير مديرية العمل بالجيزة أن فرص العمل المتاحة تشمل 500 فرصة لوظيفة عاملة أوفر، و500 فرصة لوظيفة عامل سنجر، و500 فرصة لوظيفة عامل أورليه، و300 فرصة لوظيفة عامل جوكر، و300 فرصة لوظيفة عامل تشطيب، و200 فرصة لوظيفة عامل مساعد، بالإضافة إلى 100 فرصة لكل من عامل تعبئة وعامل مكواة.

ولفت إلى أن الرواتب تُحدد وفقًا للخبرة وأن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات متوسطة أو بدون مؤهل، مع إتاحة التقديم للذكور والإناث بحسب طبيعة كل وظيفة.


ودعت محافظة الجيزة الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة إلى التوجه إلى مقر مديرية العمل بالجيزة الكائن بـ80 شارع صلاح سالم بجوار محكمة الجيزة – الدور الأول، أو مكتب عمل أكتوبر بالحى الحادي عشر، عمارة 22 (ب)، الدور الأول، سنتر البكري .

كما يشترط للتقديم إحضار المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي (إن وجد)، وشهادة الموقف من التجنيد، وكعب العمل.

فرص عمل محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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