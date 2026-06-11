دي منطقة أثرية | مواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة بسبب بناء مخالف في نزلة السمان

وجه مواطنون استغاثة إلى محافظة الجيزة، اللواء أحمد الأنصاري، وإلى اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، بسبب قيام أحد المواطنين بأعمال بناء مخالفة بأحد العقارات في منطقة نزلة السمان، وهي منطقة يُمنع فيها البناء لكونها أثرية، فضلًا عن أن الأعمال تُنفذ دون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وتقدم المواطنون المتضررون بشكوى بسبب الأضرار الناتجة عن تلك الأعمال، موضحين أن القائمين على المخالفة أقاموا محلًا بمنافع العقار رقم 121 شارع المنصورية الرئيسي، امتداد طريق أبو الهول السياحي، عند كوبري عفيفي، التابع لحي الهرم بمحافظة الجيزة، رغم حظر البناء في هذه المنطقة الأثرية التي تستهدف الدولة تطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي أكثر تنظيمًا، مع تحسين الخدمات ومنع أي إشغالات بشوارعها.

وأشار المواطنون في شكواهم إلى أن البناء يتم دون ترخيص وبالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، مؤكدين أنه يشكل خطرًا داهمًا على العقار المجاور والمارة، لافتين إلى أنه جرى إزالة جزء من المخالفة منذ نحو شهرين، إلا أن المخالف أعاد البناء مرة أخرى فورًا، وهو ما اعتبروه دليلًا على وجود تواطؤ من بعض عمال وموظفي حي الهرم، حيث تُنفذ الأعمال علنًا في الشارع الرئيسي وعلى طريق سياحي دون تدخل، رغم البلاغات السابقة.

وطالب المواطنون بسرعة إزالة المخالفات واتخاذ إجراء فوري لوقف التعدي، مع محاسبة المتواطئين، قبل وقوع كارثة.