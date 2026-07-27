تقارير تركية: بشكتاش يغري محمد صلاح بعقد ضخم لعامين

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات مستقبل قائد منتخب مصر محمد صلاح، مشيرًا إلى وجود عرض كبير من نادي بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن النادي التركي قدم عرضًا ضخمًا يمتد لمدة عامين، في محاولة لإقناع محمد صلاح بالانضمام إلى صفوفه.

وبحسب ما أشار إليه، فإن تقارير تركية كشفت عن تقديم بشكتاش عرضًا جديدًا للتعاقد مع محمد صلاح، بعقد تصل قيمته الإجمالية إلى أكثر من 40 مليون يورو، تشمل حقوق الصورة والمكافآت.

وأضاف أن العرض يتضمن راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون يورو، إلى جانب 4 ملايين يورو كمكافآت مرتبطة بالأداء، في إطار سعي النادي لإتمام الصفقة.

وأشار فرج عامر إلى أن رئيس نادي بشكتاش أكد انتهاء المفاوضات، وتقديم العرض النهائي إلى محمد صلاح ووكيله رامي عباس، انتظارًا لحسم موقف قائد منتخب مصر من العرض التركي.