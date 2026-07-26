محمد صلاح يقترب من الانتقال إلى بشكتاش برعاية سياسية

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول السابق، من الانتقال إلى بشكتاش التركي.

ووفقا لمنصة Matchwire Media التركية فإن رئيس تركيا أصدر توجيهات تتعلق برعاية صفقة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش، في خطوة تستهدف دعم النادي في إتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

توجيهات رئاسية

وأضافت أن الخطوط الجوية التركية باتت قريبة من رعاية الصفقة، وهو ما من شأنه توفير دعم مالي إضافي يساعد بشكتاش على استكمال إجراءات التعاقد مع قائد منتخب مصر.

يذكر أن محمد صلاح قد حقق أرقام قياسية في البريميرليج رفقة ليفربول.