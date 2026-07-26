40 مليون يورو في موسمين.. تفاصيل عرض بشكتاش لضم محمد صلاح

دخل نادي بشكتاش التركي مرحلة جديدة في مفاوضاته مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما قدم عرضًا ماليًا ضخمًا في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما كشفه تايفون أكايا، مراسل شبكة beIN SPORTS، فإن النادي التركي عرض على قائد منتخب مصر عقدًا يمتد لموسمين، يتقاضى بموجبه راتبًا سنويًا ثابتًا يبلغ 15 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء قد تصل إلى 4 ملايين يورو في الموسم.

وأوضح التقرير أن العرض لا يقتصر على الجانب المالي فقط، إذ يتضمن أيضًا اتفاقًا خاصًا بحقوق الصورة والاستغلال التجاري، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى أكثر من 40 مليون يورو طوال مدة العقد.

وأشار أكايا إلى أن إدارة بشكتاش أنهت ما عليها بتقديم عرضها الرسمي، فيما ينتظر النادي الرد النهائي من محمد صلاح ووكيله لحسم موقف اللاعب من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من محمد صلاح أو ممثليه بشأن العرض المقدم، كما لم يكشف بشكتاش عن تفاصيل المفاوضات بصورة رسمية، لتبقى الصفقة معلقة حتى اتضاح موقف قائد المنتخب المصري خلال الأيام المقبلة.