بعد إعلان اعتزاله ... محمد صلاح يوجه رسالة إلى أحمد حجازي

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وجه قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح ، رسالة إلى زميله أحمد حجازي الذي أعلن اعتزاله أمس .

وكتب صلاح - عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم /الأحد/ - "رحلة طويلة عشناها معا منذ طفولتنا، استمتعنا وسعدنا بكل مرحلة فيها...بالتوفيق في المرحلة المقبلة".

وأعلن المدافع أحمد حجازي، مساء أمس السبت، اعتزاله كرة القدم ، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، " اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب...وليس اعتزال شغفي وحبي لها».

وأضاف "شكراً لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي".

واختتم "رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف، والطموح، والإصرار".



