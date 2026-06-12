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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز عناصر السلامة.. محافظ الجيزة: الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية

تطوير كوبري الحوامدية
تطوير كوبري الحوامدية
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية، وذلك في إطار خطة المحافظة الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تمت من خلال مديرية الطرق وشملت تطوير ورصف الكوبري بطول 800 متر وبعرض 6 أمتار لكل اتجاه بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة .

وأضاف الأنصاري أن الأعمال تضمنت تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الفواصل والبلدورات والأرصفة، إلى جانب صيانة وطلاء الأسوار الحديدية للكوبري لتعزيز عناصر السلامة. 

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار المحافظة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف القطاعات بما يحقق سهولة التنقل ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

شهدت الأعمال متابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة كوبري الحوامدية

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