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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مناطق تجمعات المياه الجوفية بقرية العطف ويوجه بوضع حلول نهائية لإنهاء المشكلة

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والنائب محمد رشاد حمزة عضو مجلس النواب، قريتي العطف و المتانيا بمركز العياط، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب المحافظ مناطق تجمعات المياة الجوفية داخل قرية العطف التي تعاني من وجود تجمعات للمياة الجوفية، ووجه النائب مسؤلي المدينة بمواصلة أعمال شفط المياة الجوفية بواسطة سيارات الكسح ووضع حلول نهائية لإنهاء المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشددا بسرعة نهو أعمال مشروع الصرف الصحي بقريتي العطف وطهما.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العطف لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروع الصرف الصحي بالقرية.

كما تفقد الشهابي، أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية المتانيا مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي لمنازل القرية خلال الفترة القادمة.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من أهالي القريتين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم، وأكد نائب المحافظ بأن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم داخل القرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، معاوية البحيري رئيس مركز العياط، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط و البدرشين بشركة مياة الجيزة ومسؤولي الري 
والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي بقرية العطف

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