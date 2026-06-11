تعليم الجيزة تكشف زيف صفحات الغش وتحذر أولياء الأمور

تحذر مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء المحاولات المستمرة للنصب والاحتيال التي تمارسها جروبات وصفحات الغش الإلكتروني (شاومينج وأعوانه) على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة قلق الأسر في هذه الفترة الحرجة من العام الدراسي.

وفي هذا الصدد، تود مديرية التعليم بالجيزة توضيح الحقائق التالية للرأي العام، فقد رصدت غرفة العمليات المركزية بالمديرية قيام بعض جروبات الغش الإلكتروني بنشر صور لأسئلة واجابات، مدعية كذبا وزورا أنها تخص امتحان مادة العلوم الطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وزعمت تلك الجروبات أن الطلاب يؤدون هذا الامتحان اليوم.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه الادعاءات تكشف عن جهل وتضليل تام وتثبت زيف هذه الصفحات حيث إن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أدوا امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الماضي، بل إن المديرية قد اختتمت رسميا جميع امتحانات الشهادة الإعدادية بالأمس.

ومع اقتراب انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، تجدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحذيرها الشديد لأولياء الأمور والطلاب من تصديق مثل هذه الصفحات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، وتشتيت انتباه الطلاب، وابتزازهم ماديا تحت وهم تسريب الامتحانات.

وتؤكد مديرية التعليم بالجيزة أن أعمال الامتحانات محاطة بسرية تامة وتأمين شامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ولا مجال لحدوث أي خلل بأعمال الامتحانات. وستتم الملاحقة القانونية الصارمة لجميع القائمين على تلك الجروبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهيب المديرية بأولياء الأمور تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمديرية، والتركيز على دعم أبنائهم نفسيًا وعلميا دون الالتفات لشائعات تجار الوهم.