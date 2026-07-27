اقتصاد الشباب .. مبادرة وطنية للتوسع في ريادة الأعمال وصناعة فرص العمل

أكد حسن مصطفى مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي، أن مشروع اقتصاد الشباب هو منصة وطنية تستفيد من القوى الشبابية في مصر.

وقال حسن مصطفى في حواره على قناة " الحياة “ ، :”مشروع اقتصاد الشباب ينعكس إيجابيا على الناتج الإجمالي المحلي والمشروع عبارة عن منصة تجمع كافة الأطراف المعنية بالشباب".

وتابع حسن مصطفى :" يتم إضافة بعد اقتصادي تنموي في مراكز الشباب، والشاب يقدر يروح مركز الشباب ويلاقي مركز تقييم مهني للتعرف على القدرات ويجد برامج تدريبية عن ريادة الأعمال وصناعة فرص العمل ".

واكمل حسن مصطفى :" الشاب يقدر يخش مركز الشباب عشان يقدر يبدأ فكرة مشروعه ويتحول من فكرة إلى تطبيق على أرض الواقع ".

ولفت حسن مصطفى :" نتشارك مع القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية لإنجاح مبادرة اقتصاد الشباب ".

