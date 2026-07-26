"الشباب والرياضة بشمال سيناء" تهيب بالمصطافين الامتناع عن نزول البحر المتوسط لعدم استقرار الأحوال البحرية

أصدرت فرق الإنقاذ بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تحذيرا عاجلاً للمواطنين والمصطافين يُهيب بالجميع الامتناع التام عن نزول مياه البحر الأبيض المتوسط، نظراً لعدم استقرار الأحوال البحرية وارتفاع الأمواج ووجود تيارات ودوامات مائية خطرة على الشواطئ.

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم /الأحد/- أن الشواطئ تشهد حالة من اضطراب الأمواج وارتفاع منسوب البحر والتقلبات الجوية، مما يجعل السباحة خطراً كبيراً على الأرواح.

وأكدت المديرية، ضرورة التزام الأهالي والمصطافين بالتعليمات، والامتناع عن السباحة في الأوقات المضطربة، واتباع التوجيهات والصفارات والرايات التحذيرية التي يرفعها فريق الإنقاذ على الشاطئ.