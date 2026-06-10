محافظ الجيزة يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بحدائق أكتوبر

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأهمية الاستراتيجية التي يضيفها مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر والتي تتمثل في تعزيز مكانة محافظة الجيزة ومصر على خريطة السياحة العلاجية لأمراض وجراحات القلب إلى جانب دعم الأبحاث العلمية وبرامج التدريب والتأهيل في هذا المجال فضلاً عن تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى القلب.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال زيارته لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر اليوم الأربعاء للتعرف على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز.

وكان في استقباله السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي بحضور الدكتور مجدي إسحق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومسؤولي المركز.

وأعرب محافظ الجيزة عن فخره باحتضان المحافظة لهذا الصرح العلمي والطبي الكبير مؤكدًا سعادته الشخصية بلقاء السير الدكتور مجدي يعقوب باعتباره أحد أبرز رموز الدولة المصرية والقطاع الطبي على مستوى العالم مشيدًا بإسهاماته العلمية والإنسانية وحرصه الدائم على توظيف خبراته لخدمة الدولة المصرية وأبنائها.

من جانبه، رحب السير الدكتور مجدي يعقوب بمحافظ الجيزة، معربًا عن تقديره لما حققه خلال مسيرته المهنية في العديد من المواقع التنفيذية، وما يبذله من جهود في مواقع المسؤولية المختلفة التي تولاها.

كما أعرب السير الدكتور مجدي يعقوب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة ومحافظة الجيزة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وشملت زيارة محافظ الجيزة جولة تفقدية بالمركز اصطحبه خلالها الدكتور مجدي إسحق، رئيس مجلس أمناء المؤسسة للتعرف على أقسام المركز والخدمات المقدمة به .

حيث أشاد المحافظ بحجم الإنجاز الذي تحقق من خلال إنشاء المركز وما يضمه من إمكانات وتجهيزات طبية متطورة فضلًا عن الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز ورسالة المؤسسة.

ووجه المحافظ بسرعة دراسة عدد من الطلبات المقدمة من إدارة المركز والمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة والمتعلقة ببعض الإجراءات البيئية والإدارية وأعمال المرافق.

وخلال تفقده لأقسام المركز استمع محافظ الجيزة إلى شرح من الدكتور مجدي إسحق حول إمكانات المركز وخطط تشغيله موضحًا أن المركز الجديد يستهدف تقديم خدمات طبية تعادل ثلاثة أضعاف الخدمات المقدمة بمركز أسوان حيث يقام على مساحة 35 فدانًا، ويؤهل لاستقبال نحو 120 ألف مريض سنويًا.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن المركز يضم 35 عيادة خارجية و10 غرف عمليات ومعامل للقسطرة، بما يتيح إجراء نحو 1200 عملية سنويًا، إلى جانب 300 سرير، منها 40% مخصصة للرعاية المركزة و60% للمرضى الداخليين، كما يوفر المركز نحو 1750 فرصة تدريب سنويًا في مختلف التخصصات الطبية والفنية.