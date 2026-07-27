استشاري تغذية يحذّر حرمان الطفل من الرضاعة

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، من معلومات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن اللبن ومنتجاته، مؤكدًا أنها غير ويجب عدم الانسياق وراءها.



وأوضح الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن اللبن كامل الدسم لا يقتصر على احتوائه على الكالسيوم فقط، بل يحتوي أيضًا على الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتاميني D وK2، وهما يساعدان على نقل الكالسيوم إلى العظام، منوها أن الاعتماد على اللبن منزوع الدسم أو الزبادي "اللايت" أو الجبن القريش فقط يحرم الجسم من هذه الفوائد.

وأشار استشاري التثقيف الغذائي، إلى أن دهون اللبن تحتوي كذلك على الأحماض الدهنية الأساسية التي تدخل في تكوين الهرمونات ودعم المناعة، كما أنه يسهم بصورة غير مباشرة في حماية الخلايا.

وبين الدكتور مجدي نزيه أن الأشخاص الذين يتخوفون من الهرمونات أو بقايا الأدوية البيطرية يمكنهم اختيار اللبن من مصادر موثوقة، سواء كان لبن الأبقار أو الجاموس أو الأغنام أو الماعز، مؤكدًا أن الاستغناء عن اللبن بشكل كامل ليس خيارًا صحيًا.

وأوضح استشاري التثقيف الغذائي أن اللبن يُعد الغذاء الأساسي لصغار الثدييات، لافتًا إلى أن الطفل يولد بمخزون من الحديد في الكبد يكفيه لمدة ستة أشهر، لذلك يُنصح بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية فقط خلال هذه الفترة، على أن يبدأ إدخال الأغذية التكميلية بعد إتمام الطفل ستة أشهر، وليس قبل ذلك.

وشدد على أهمية وضع المولود على صدر أمه خلال نحو نصف ساعة من الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، موضحًا أن الطفل يمتلك بالفطرة القدرة على الرضاعة، ولا ينبغي حرمانه منها أو استبدالها بالماء أو محلول الجلوكوز.

وأضاف أن تقديم الماء أو محلول الجلوكوز للمولود بعد الولادة قد يتسبب في حدوث تخمرات بالمعدة وانتفاخات ومغص، فضلًا عن حرمانه من الرضاعة الليلية، التي تتميز بارتفاع نسبة الدهون في لبن الأم، وهو ما يساعد الطفل على الشعور بالشبع لفترة أطول.