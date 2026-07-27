استشاري تغذية يحذر من الإفراط في تناول البروتين والمكملات الغذائية

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، من الإفراط في تناول البروتين، مؤكدًا أن استهلاكه بكميات كبيرة، خاصة من المصادر الصناعية أو المكملات الغذائية، قد ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، مشددًا على ضرورة الحصول عليه من مصادره الطبيعية لتحقيق أقصى فائدة غذائية.

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه مع الإعلاميتين آية شعيب وسارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقبال المتزايد على تناول البروتين بكميات كبيرة، سواء من اللحوم أو الدواجن أو البيض أو المكملات الغذائية مثل ألواح البروتين، يستدعي الحذر وعدم المبالغة في الاستهلاك.

وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تناول بعض العناصر الغذائية في صورة منفصلة قد لا يحقق الفائدة المرجوة، بل قد تكون له آثار سلبية، مستشهدًا بمادة البيتا كاروتين التي تؤدي دورها بكفاءة عند الحصول عليها من مصادرها الطبيعية، مثل الجزر والمشمش والكاكا والخوخ.

وشدد استشاري التثقيف الغذائي على أن البروتين ينبغي الحصول عليه من مصادره الطبيعية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بدلًا من الاعتماد على المنتجات المصنعة أو المكملات الغذائية دون حاجة طبية، لافتًا إلى أن الشخص الذي يبلغ وزنه 70 كيلوجرامًا يحتاج إلى نحو 100 جرام من البروتين يوميًا فقط.