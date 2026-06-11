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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3762 مخالفة تموينية خلال شهر ومصادرة نحو 151 طنًا من السلع منتهية الصلاحية بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر مايو في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اطلع على تقرير يتضمن نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتي أسفرت عن ضبط 3762 مخالفة متنوعة خلال شهر مايو، والتحفظ على ما يقرب من 151 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن جهود التفتيش على المخابز البلدية والسياحية أسفرت عن ضبط 31 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء إلى جانب ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق السياحي مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط 24 طنًا من المخللات ونحو 8 أطنان من اللحوم والدواجن ومصنعاتها و15 طنًا من السكر الحر والتمويني، وطنين من الجبن، و766 زجاجة زيت حر وتمويني، و8 أطنان من الأعلاف، و3 أطنان من المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى 2089 بطاقة تموينية.
كما تمكنت الحملات من ضبط 57 طنًا من زيت الطعام المستعمل المعاد تدويره قبل طرحه وتداوله بالأسواق، فيما أسفرت حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود عن ضبط 262 أسطوانة بوتاجاز و9 آلاف لتر من السولار.
وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات التموينية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم خلال شهر مايو تحصيل 10 ملايين و919 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة، حيث تم تحرير 3762 محضرًا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

لحوم فاسدة محافظ الجيزة محافظة الجيزة تموين الجيزة

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