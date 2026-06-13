أحذية النجوم اختفت.. تفاصيل سرقة أربكت معسكر إنجلترا في كأس العالم

تلقى منتخب إنجلترا صدمة غير متوقعة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما تعرضت شحنة معدات الفريق للسرقة أثناء نقلها إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل سبورت» أن الحادثة أسفرت عن اختفاء عدد من الأحذية الخاصة بلاعبي المنتخب، بالإضافة إلى كرات رسمية وأدوات تدريبية كانت ضمن التجهيزات المخصصة لمعسكر "الأسود الثلاثة" خلال البطولة.

وأضافت الصحيفة أن الشحنة كانت في طريقها من ولاية فلوريدا إلى مقر المنتخب في ولاية ميسوري، قبل أن يكتشف المسئولون فقدان جزء كبير من محتوياتها فور وصولها.

ولم تقتصر المسروقات على الأدوات الرياضية فقط، بل شملت أيضًا بعض المعدات المستخدمة من قبل الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخيل، ضمن التحضيرات الخاصة بالمباريات المقبلة.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الواقعة، وسط أنباء عن الاشتباه في تورط بعض العاملين في عملية النقل، فيما تواصل مسئولو الاتحاد الإنجليزي مع السلطات المحلية لاستعادة المعدات المفقودة.

ويعمل الجهاز الفني حاليًا على توفير بدائل سريعة لضمان عدم تأثر برنامج الإعداد قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة، بينما لم يصدر الاتحاد الإنجليزي أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

ويخوض منتخب إنجلترا منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.