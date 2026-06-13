آخر تطورات أزمة معسكر إنجلترا.. استمرار التحقيق في سرقة الأحذية والكرات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أبرزها صحيفة “ديلي ميل”، عن واقعة غريبة داخل معسكر منتخب إنجلترا، بعدما تعرضت بعثة الفريق لسرقة شملت معدات التدريب الخاصة باللاعبين.

وبحسب التقرير، فقد اختفت أحذية اللاعبين المخصصة للمباريات، إلى جانب الكرات الرسمية وأدوات التدريب بالكامل، في حادثة مفاجئة أربكت الجهاز الفني واللاعبين قبل الحصص التدريبية.

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأكبر كانت عدم العثور سوى على “كرة واحدة فقط” متبقية داخل المعسكر، ما دفع الفريق لمحاولة تكييف التدريبات بظروف استثنائية وغير معتادة.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقات موسعة في الواقعة، مع وجود شبهات أولية حول السائقين الذين تم الاعتماد عليهم في نقل وتوصيل المعدات خلال الفترة الأخيرة.

وتسود حالة من الاستياء داخل معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب الحادث، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى احتواء الموقف سريعًا قبل الاستحقاقات المقبلة.