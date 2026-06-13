أول اختبار للقانون الجديد.. واقعة تحكيمية تاريخية في كأس العالم 2026

استهل منتخب الولايات المتحدة مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار كبير على باراجواي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وإلى جانب النتيجة العريضة، خطفت لقطة تحكيمية الأنظار خلال أحداث المباراة، بعدما شهدت البطولة أول تطبيق عملي للتعديل الجديد في بروتوكول تقنية الفيديو (VAR)، والذي يمنح الحكام صلاحية مراجعة بعض القرارات الانضباطية حتى بعد استئناف اللعب.

وجاءت الواقعة مع بداية الشوط الثاني، عندما احتسب الحكم مخالفة لصالح منتخب باراجواي وأشهر بطاقة صفراء لأحد لاعبي المنتخب الأمريكي، قبل أن يتلقى تنبيهًا من غرفة الفيديو لمراجعة اللعبة.

وبعد العودة إلى اللقطات المصورة، تبين أن ميجيل ألميرون لاعب باراجواي تعمد السقوط داخل الملعب في محاولة للحصول على مخالفة، ليقرر الحكم إلغاء البطاقة الموجهة للاعب الأمريكي وتحويل الإنذار إلى ألميرون بسبب التحايل.

وعلى المستوى الفني، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على المباراة ونجحوا في حصد أول ثلاث نقاط لهم في البطولة، ليتصدروا المجموعة الرابعة مؤقتًا، فيما بدأ منتخب باراجواي مشواره بخسارة ثقيلة.

ومن المنتظر أن تحظى الواقعة التحكيمية باهتمام كبير خلال منافسات البطولة، باعتبارها أول حالة يتم فيها استخدام التعديلات الجديدة الخاصة بتقنية الفيديو في كأس العالم 2026.