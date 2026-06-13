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فيفا يعدل قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعدل قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

خضع منتخب مصر لتعديلات جديدة على قمصانه الرسمية قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026، وذلك تنفيذًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بالمنتخبات المشاركة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقررت اللجنة المنظمة للمونديال إجراء بعض التعديلات الفنية على قمصان الفراعنة، شملت تغيير ألوان أرقام اللاعبين والأسماء المطبوعة على القمصان، إلى جانب إزالة أي علامات أو شعارات غير معتمدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لضمان توحيد المعايير الخاصة بالمظهر الرسمي لجميع المنتخبات المشاركة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الضوابط التنظيمية التي يطبقها “فيفا” في بطولات كأس العالم، حيث يتم اعتماد تصميمات القمصان بشكل نهائي قبل انطلاق المنافسات، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الخاصة بالأرقام والخطوط والشعارات.

ويواصل المنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يخوض تدريبات يومية في معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية ضربة البداية في سباق التأهل.

ويدخل منتخب مصر البطولة بمعنويات مرتفعة بعد خوض مباراتين وديتين استعدادًا للمونديال، حيث حقق الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في القاهرة، قبل أن يخسر بصعوبة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في الولايات المتحدة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، إلى جانب الحارس محمد الشناوي وعدد من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني لتحقيق ظهور مشرف في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية أمام المنتخب البلجيكي قبل مواجهة نيوزيلندا ثم إيران في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار حالة الاستقرار الفني التي يعيشها المنتخب خلال الفترة الحالية، من أجل تقديم مستويات قوية أمام كبار المنتخبات العالمية، والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي في النسخة التاريخية الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

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