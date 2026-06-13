أنشيلوتي قبل مواجهة المغرب: الخوف مطلوب.. ومن يواجه الأسد كأنه قطة سيدفع الثمن

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن خوضه تجربة تدريب “السيليساو” يمثل محطة استثنائية في مسيرته التدريبية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: “تدريب منتخب البرازيل تجربة جديدة ومميزة للغاية، وأريد الاستمتاع بهذه المرحلة بكل فرح وسعادة لأنها لحظة جميلة جدًا في مسيرتي وتاريخي”.

وعن الضغوط المصاحبة لقيادة منتخب بحجم البرازيل في كأس العالم، رد المدرب الإيطالي بتصريح لافت قائلاً: “الخوف شيء جيد، إذا دخلت دون خوف ستواجه الأسد وأنت تظنه قطة”.

وتترقب الجماهير العالمية مواجهة قوية بين البرازيل والمغرب، في ظل الطموحات الكبيرة للمنتخبين لتحقيق انطلاقة مثالية في النسخة الحالية من المونديال.