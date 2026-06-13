انتقادات فنية وتنظيمية لافتتاح كأس العالم 2026,, محلل رياضي يعلق

قال أسر حسين، المحلل الرياضي، إن حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لم يعكس بالشكل الكافي حجم وقيمة الحدث العالمي، منتقدًا المستوى العام للتنظيم والمضمون الفني المصاحب للافتتاح، ومؤكدًا أن الانطلاقة لم تكن على قدر التوقعات الخاصة ببطولة بحجم المونديال.



وأضاف حسين، خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الانطباع الأول عن البطولة جاء أقل من المأمول، مشيرًا إلى أن الافتتاح لم يحمل الزخم أو الإبهار المنتظر من كأس العالم 2026 عكس مونديال قطر.



وأوضح المحلل الرياضي أن الولايات المتحدة استقبلت وفود عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة بإجراءات تفتيش صارمة ومعقدة، شملت تفتيش اللاعبين وأمتعتهم، إلى جانب إخضاعهم لاستجوابات مطولة، وذلك في ظل تواجد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أثارت حالة من الجدل بين الوفود المشاركة.



وتابع حسين أن منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، يركز بشكل كبير على تحقيق الفوز في مواجهة بلجيكا، المقررة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.



واختتم حسين تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي منتخب مصر اعتادوا على فارق التوقيت والأجواء المناخية في الولايات المتحدة، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون طموحًا كبيرًا لتقديم مشاركة مشرفة تليق بتاريخ ومكانة الكرة المصرية في كأس العالم.