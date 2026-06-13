أبوريدة يستقبل عمدة سبوكين ويهديها قميص منتخب مصر

استقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب مصر، السيدة ليزي براون، عمدة مدينة سبوكين الأمريكية التي تستضيف معسكر منتخب مصر، وأهداها درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص منتخب مصر، معربًا عن خالص تقديره وشكره لها نظرًا لحفاوة الاستقبال.

وفي المقابل، قامت السيدة ليزي براون، عمدة مدينة سبوكين الأمريكية، بتكريم المهندس هاني أبوريدة، حيث أهدته كُتيبًا خاصًا عن المدينة وقميصًا تذكاريًا، احتفاءً بوصوله إلى مدينة سبوكين لمرافقة بعثة منتخب مصر.

كما حرص خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر، على تقديم الشكر للسيدة ليزي براون على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالأجواء الإيجابية في مدينة سبوكين منذ انطلاق المعسكر هناك.