تعليق قوي من مدرب المغرب عن أنشيلوتي قبل مواجهة البرازيل

يرى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه لديه أفضلية على كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة البرازيل بكأس العالم.

وقال في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "قرأت كل كتب كارلو انشيلوتي، ربما سيكون لدي أفضلية لأنني أعرف جميع أسراره".

وأضاف: "نحترم البرازيل لكن لن نخاف منهم لن نغير مبادئنا و طريقة لعبنا سنواصل اللعب بأسلوبنا المعتاد , جميع لاعبينا جاهزون و الجميع قادر على اللعب ومستعد للمشاركة".

إصابة ثنائي المغرب

واختتم: "نأسف لإصابة عبده عز ونايف أكرد لأنهما لاعبان مهمان، لكننا وجدنا حلولاً بديلة. نحن واثقون من انفسنا".