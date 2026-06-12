ترامب يدعم منتخب أمريكا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.. وبوتشيتينو يتعهد بإسعاد الجماهير

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة دعم لـ منتخب الولايات المتحدة قبل بداية مشواره في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهة باراجواي في افتتاح منافسات الفريق بالمونديال.

وأجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، أشاد خلاله بمسيرته التدريبية وبقدرات اللاعبين، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج قوية خلال البطولة.



ترامب: بوتشيتينو شخص ومدرب رائع

وقال ترامب لـ بوتشيتينو: "اتصلت لأقول إنك شخص ومدرب رائع، أعرف كل شيء عن مسيرتك الحافلة ونجاحاتك، وأعلم كم هم رائعون هؤلاء اللاعبون، أعتقد أن لديكم فرصة حقيقية للذهاب بعيدًا، وأتمنى لكم كل التوفيق".

من جهته، رد بوتشيتينو على رسالة الدعم، قائلًا: "شكرًا جزيلاً على دعمك يا سيادة الرئيس، سنبذل كل ما في وسعنا لنجعلك فخورًا بنا، ونجعل هذا البلد بأكمله فخورًا بمنتخبه".



الولايات المتحدة وباراجواي

ويستعد منتخب الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور تاريخي في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.