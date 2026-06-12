أجواء احتفالية في افتتاح كأس العالم بكندا قبل انطلاق مواجهة البوسنة والهرسك

شهدت كندا أجواء احتفالية مميزة خلال حفل افتتاح منافسات كأس العالم، قبل انطلاق مباراة البوسنة والهرسك، في بداية مشوار البطولة العالمية التي تقام بمشاركة نخبة منتخبات العالم.

شهد الحفل عروضًا فنية وفقرات خاصة وسط حضور جماهيري كبير، في مشهد يعكس الطابع العالمي للبطولة، قبل صافرة بداية المواجهة الافتتاحية.

مباريات اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 12-6-2026 عدد من المباريات في كاس العالم أبرزها مباراتي كندا والبوسنة والهرسك وأمريكا مع باراجواي



مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة



كندا X البوسنة والهرسك - 10 مساء - beIN Sports MAX 1 HD

أمريكا X باراجواي - 4 فجر السبت - beIN Sports MAX 1 HD