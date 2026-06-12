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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 12 سنة بمشاركة واسعة| صور

بطولة الجمهورية للكاراتية
بطولة الجمهورية للكاراتية
يسري غازي

انطلقت صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026 منافسات اليوم الأول من بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 12 سنة للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تستضيفها الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان، وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات يمثلون مختلف الأندية والهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وتُقام البطولة تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الأستاذ محمد الدهراوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي للكاراتيه، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ودعم المواهب الناشئة في مختلف المراحل السنية.

وشهدت منافسات اليوم الأول أجواء تنافسية قوية بين المشاركين، عكست المستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات، وسط حضور الدكتور وليد الهلالي مدير البطولة، ومتابعة دقيقة لسير المنافسات والتنظيم.


ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة، في ظل حرص الاتحاد المصري للكاراتيه على اكتشاف العناصر الواعدة وصقل مهاراتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع رايتها في المحافل الإقليمية والدولية.


وتأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد الهادفة إلى تطوير قطاع الناشئين والناشئات، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قوية تدعم مسيرة الإنجازات التي حققتها رياضة الكاراتيه المصرية على المستويات كافة.

الكاراتية بطولة الجمهورية جامعة حلوان الاتحاد المصري للكاراتية الاتحاد الدولي للكاراتية

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