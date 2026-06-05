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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نهلة سلامة: لم أقدم أدوارًا أخجل منها وهذه كواليس قبلة مستر كاراتيه

نهلة سلامة
نهلة سلامة
قسم الفن

تحدثت الفنانة نهلة سلامة عن مشوارها الفني ورؤيتها لاختياراتها السينمائية، مؤكدة أنها لم تقدم خلال مسيرتها أدوارًا تشعر بالخجل منها، وأنها كانت تحرص على احترام صورة الجمهور عنها باعتبارها الفتاة الجميلة دون تجاوز ما وصفته بـ«الخطوط الحمراء» للجرأة.
 

وخلال ظهورها في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، قالت سلامة إنها عندما تستعرض أعمالها الفنية لا تجد ما يدعوها للتواري أو الندم، معتبرة أن اختياراتها جاءت متسقة مع قناعاتها الفنية والشخصية.
 

وكشفت عن موقف وصفته بالمحرج خلال تصوير فيلم «مستر كاراتيه»، عندما جمعها مشهد قبلة بالفنان الراحل أحمد زكي. وأوضحت أن المخرج الراحل محمد خان لم يكن حاضرًا أثناء تصوير المشهد، مضيفة أنها شعرت بعده بمدى إعجاب خان بها، وهو ما جعلها تتأكد من مشاعره تجاهها، خاصة أنهما كانا قد اتفقا بالفعل على الزواج لاحقًا.
 

وأضافت أنها كانت تتمنى لو امتد العمر بمحمد خان لفترة أطول، مشيرة إلى أنها كانت ستقدم معه المزيد من الأعمال الفنية، لما كان يبديه من تقدير لها على المستويين الفني والإنساني.

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