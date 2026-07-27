ملايين السيارات مهددة بالسرقة بسبب جهاز يركبه الوكلاء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييجو عن وجود خلل أمني خطير يهدد أكثر من 2.2 مليون سيارة.

ويتمثل هذا الخلل في إمكانية اختراق السيارات عن بُعد عبر تقنية البلوتوث من خلال أجهزة إنذار مخصصة للحماية من السرقة يقوم الوكلاء بتثبيتها مسبقًا داخل السيارات، مما يسهل على السارقين فتح الأبواب والتحكم في وظائف المركبة دون الحاجة لكسر النوافذ.

تفاصيل الثغرة الأمنية وآلية الاختراق عبر البلوتوث

تتركز المشكلة في أنظمة أمان من طراز "KARR Security" ووحدات "SWDS" الصادرة عن شركة "Acrisure".

وتُثبت هذه الأجهزة عادة بواسطة موزعي السيارات لإدارة مخزون المعارض والحد من السرقة قبل البيع، ثم يُعرض النظام على المشتري كخيار إضافي لحماية السيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي.

واكتشف الباحثون أن كافة هذه الأجهزة تعتمد على مفتاح تشفير موحد لربط البلوتوث، مما يسمح لأي شخص ضمن نطاق 5 أمتار تقريبًا باستخدام هاتف ذكي للاتصال بالجهاز، وفتح الأبواب، أو تعطيل المحرك، أو تفعيل آلة التنبيه والإضاءة.

بقاء الأجهزة نشطة رغم رفض المشتري للخدمة

يرجع خطر هذا التهديد إلى أن الوكلاء يتركون تلك الأجهزة مثبتة أسفل لوحة القيادة حتى في حال رفض العميل شراء باقة الحماية المقدمة.

ونتيجة لذلك، يجهل نحو نصف المالكين وجود هذه الأجهزة داخل سياراتهم من الأساس، خاصة مع إعادة بيع المركبات في سوق السيارات المستعملة. وتشمل العلامات التجارية الأكثر تأثرًا طرازات مباعة لدى وكلاء هوندا، تويوتا، مازدا، فورد، وجيب، مع وجود ملصق يحمل كلمة "KARR" أو "SWDS" على نافذة السائق.

حل التحديث البرمجي وطريقة تأمين المركبات

أطلقت الشركة المصنعة تحديثًا برمجيًا (Firmware Update) لسد هذه الثغرة، غير أن إيصال التحديث يتطلب تنزيل تطبيق "KARR" عبر الهاتف وتحديث النظام.

وينصح الباحثون مالكي السيارات بفحص الجزء السفلي من لوحة القيادة للبحث عن زر صغير مزود بإضاءة وربطه بالتطبيق لتحديث البرمجيات فوريًا، أو إزالة الجهاز بالكامل لضمان السلامة والأمان.