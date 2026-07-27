قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ملايين السيارات مهددة بالسرقة بسبب جهاز يركبه الوكلاء

أمان السيارات 2026
أمان السيارات 2026
عزة عاطف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييجو عن وجود خلل أمني خطير يهدد أكثر من 2.2 مليون سيارة. 

ويتمثل هذا الخلل في إمكانية اختراق السيارات عن بُعد عبر تقنية البلوتوث من خلال أجهزة إنذار مخصصة للحماية من السرقة يقوم الوكلاء بتثبيتها مسبقًا داخل السيارات، مما يسهل على السارقين فتح الأبواب والتحكم في وظائف المركبة دون الحاجة لكسر النوافذ.

تفاصيل الثغرة الأمنية وآلية الاختراق عبر البلوتوث

تتركز المشكلة في أنظمة أمان من طراز "KARR Security" ووحدات "SWDS" الصادرة عن شركة "Acrisure". 

وتُثبت هذه الأجهزة عادة بواسطة موزعي السيارات لإدارة مخزون المعارض والحد من السرقة قبل البيع، ثم يُعرض النظام على المشتري كخيار إضافي لحماية السيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي. 

واكتشف الباحثون أن كافة هذه الأجهزة تعتمد على مفتاح تشفير موحد لربط البلوتوث، مما يسمح لأي شخص ضمن نطاق 5 أمتار تقريبًا باستخدام هاتف ذكي للاتصال بالجهاز، وفتح الأبواب، أو تعطيل المحرك، أو تفعيل آلة التنبيه والإضاءة.

بقاء الأجهزة نشطة رغم رفض المشتري للخدمة

يرجع خطر هذا التهديد إلى أن الوكلاء يتركون تلك الأجهزة مثبتة أسفل لوحة القيادة حتى في حال رفض العميل شراء باقة الحماية المقدمة. 

ونتيجة لذلك، يجهل نحو نصف المالكين وجود هذه الأجهزة داخل سياراتهم من الأساس، خاصة مع إعادة بيع المركبات في سوق السيارات المستعملة. وتشمل العلامات التجارية الأكثر تأثرًا طرازات مباعة لدى وكلاء هوندا، تويوتا، مازدا، فورد، وجيب، مع وجود ملصق يحمل كلمة "KARR" أو "SWDS" على نافذة السائق.

حل التحديث البرمجي وطريقة تأمين المركبات

أطلقت الشركة المصنعة تحديثًا برمجيًا (Firmware Update) لسد هذه الثغرة، غير أن إيصال التحديث يتطلب تنزيل تطبيق "KARR" عبر الهاتف وتحديث النظام. 

وينصح الباحثون مالكي السيارات بفحص الجزء السفلي من لوحة القيادة للبحث عن زر صغير مزود بإضاءة وربطه بالتطبيق لتحديث البرمجيات فوريًا، أو إزالة الجهاز بالكامل لضمان السلامة والأمان.

سرقة السيارات بالبلوتوث ثغرة أجهزة KARR اختراق السيارات الحديثة حماية السيارات من السرقة أمان السيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي ووالدها

موهبة حقيقية.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها الـ28

بسمة عطا

بسمة عطا تنتهي من تسجيل «يا ويلتي» وتستعد لطرحها الأسبوع المقبل

كارولين عزمي

كارولين تتألق بإطلالة صيفية ناعمة على البحر.. والجمهور يشيد بجمالها

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد