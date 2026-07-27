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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد غياب طويل.. مرسيدس تعيد الفئة G المكشوفة إلى الحياة

مرسيدس جي كلاس
مرسيدس جي كلاس
عزة عاطف

تستعد شركة مرسيدس-بنز الألمانية لإعادة إحياء واحدة من أكثر الفئات تميزًا وجاذبية في تاريخ أسطولها، وهي النسخة المكشوفة "G-Class Cabriolet"؛ وذلك بعد غياب استمر لأكثر من عقد كامل منذ إيقاف إنتاجها السلسلي سابقًا. 

وتأتي هذه العودة لتجمع بين الأداء الاستثنائي على الطرق الوعرة والشكل الصندوقي الأيقوني مع تجربة القيادة في الهواء الطلق.

تصميم بأربع أبواب وسقف قماشي قابل للطي

تتخلى النسخة القادمة عن النمط التقليدي ذي البابين الذي ميز أجيال Cabriolet القديمة؛ حيث تظهر الصور التشويقية اعتماد الهيكل الممتد بأربعة أبواب. 

وزودت السيارة بسقف قماشي فاخر يعمل بالتحكم الكهربائي ينطوي للخلف أعلى منطقة المقاعد الخلفية ليقبع بجوار عجلة القيادة الاحتياطية المثبتة على الباب الخلفي، مع الحفاظ على جزء معدني ثابت وقوائم هيكلية متينة لضمان أعلى مستويات الأمان والصلابة عند الانقلاب.

لمسات AMG الرياضية ومحرك V8 قوي

تشير التفاصيل الميكانيكية المسربة ومقاطع الفيديو التشويقية إلى طرح السيارة تحت مظلة الأداء العالي "Mercedes-AMG G 63". 

وتتميز السيارة بمخارج العادم الجانبية البارزة وشبكة التهوية الهجومية بشرائح عمودية، متصلة بمحرك مكون من 8 أسطوانات V8 سعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج، ليوفر قوة تتجاوز 570 حصانًا نُقلت لكافة العجلات عبر نظام دفع رباعي متطور مزود بتروس تفاضلية قابلة للإغلاق.

مقصورة فاخرة وتقنيات متطورة للطرق الوعرة

تحافظ المقابض الخارجية والمفصلات البارزة على هوية G-Class التاريخية، بينما تزخر المقصورة الداخلية بلمسات فخمة تعتمد على أحدث الأجهزة الرقمية، 

بما في ذلك نظام الترفيه MBUX المطور، ومقاعد جلدية مقاومة للعوامل الجوية، وأنظمة قيادة مخصصة للتعامل مع الكثبان الرملية والمسارات الصخرية. 

ومن المتوقع الكشف الرسمي الكامل عن السيارة قبل نهاية عام 2026 الجاري، لتكون إحدى أكثر السيارات الحصرية في فئة الـ SUV المجهزة للمغامرات.

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