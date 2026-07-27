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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل شراء تويوتا RAV4.. تعرف على نقطة الضعف في نظام الدفع الرباعي

تويوتا RAV4 هجين 2026
تويوتا RAV4 هجين 2026
عزة عاطف

تحظى سيارة تويوتا RAV4 بشعبية واسعة في الأسواق العالمية بفضل اعتماديتها المرتفعة وكفاءتها الفائقة في استهلاك الوقود. 

ومع طرح الفئة المجهزة للمغامرات "Woodland Edition" ضمن موديلات عام 2026 الجاري، روجت الشركة الصانعة لقدرة هذه السيارة الكروس أوفر على تخطي المسارات الوعرة. غير أن اختبارًا ميدانيًا أجرته قناة "The Fast Lane Car" على يوتيوب كشف عن حدود إمكانيات نظام الدفع الكلي الهجين ونقطة ضعف جوهرية يفضل للمشترين معرفتها قبل الخوض في التضاريس القاسية.

منظومة دفع كهربائية دون عمود توصيل ميكانيكي

تعتمد سيارة تويوتا RAV4 هجين لعام 2026 على منظومة دفع كلي غير تقليدية؛ حيث تخلو السيارة من عمود التوصيل الميكانيكي (Driveshaft) الممتد بين المحرك الأمامي والمحور الخلفي. 

ويتولى المحرك البنزيني والمحرك الكهربائي الأمامي توجيه القوة للعجلات الأمامية، بينما يُفرد محرك كهربائي أخير مستقل تمامًا لتغذية العجلات الخلفية. 

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 236 حصانًا، إلا أن المحرك الخلفي المنفصل يكتفي بتقديم 54 حصانًا فقط من الإجمالي الكلي.

نتائج اختبار الانزلاق وتأثير ترس التفاضل المفتوح

ظهرت الحدود الهندسية لهذه المنظومة بوضوح أثناء خضوع السيارة لاختبارات فقدان التماسك المنظمة على منصات دوارة مسطحة. 

فعند وضع السيارة في سيناريو انزلاق 3 عجلات واقتصار التماسك على إطار واحد فقط، فشلت RAV4 في تجاوز التحدي والتخلص من المأزق. 

ويرجع ذلك إلى اعتماد المحور الخلفي على ترس تفاضلي مفتوح يوجه الطاقة للعجلة الأقل مقاومة، إضافة إلى محرك كهربائي خلفي بقدرة 54 حصانًا لا توفر القوة الميكانيكية الكافية لسحب وزن السيارة بالكامل.

الأداء الفعلي على الطرق الرملية وضبط وضعية Trail Mode

ورغم الفشل في اختبار البكرات الصعب، أظهرت نسخة RAV4 Woodland أداءً مختلفًا ومقبولاً أثناء القيادة الميدانية على الطرق التربية والممرات الحصوية. 

بفضل ارتفاعها عن الأرض البالغ 8.5 بوصة وإطارات دانلوب المخصصة، واستجابة نظام "Trail Mode" الذي يتدخل للحد من دوران العجلات المنزلقة وتوجيه العزم نحو الإطارات الملامسة للسطح الصلب، تمكنت السيارة من اجتياز الحفر والحواف المتوسطة بسهولة عند الضغط المتوسط على دواسة الوقود.

تقييم الاستخدام بين التنقل اليومي والمغامرات الجبلية

تظل تويوتا RAV4 هجين لعام 2026 سيارة عائلية تركز في المقام الأول على القيادة اليومية، مع طابع توجيه يعتمد بشكل أساسي على الدفع الأمامي. 

وتفتقر السيارة للمحاور المقفلة ميكانيكيًا وتروس النقل المنخفضة الموجودة في سيارات الطرق الوعرة الصريحة مثل تويوتا فور رانر. 

وبناءً على ذلك، تعد RAV4 خيارًا ممتازًا للوصول إلى مناطق التخييم والطرق غير المعبدة، لكنها ليست مصممة لتسلق الصخور أو خوض التضاريس شديدة الوعورة.

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