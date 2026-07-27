أسعار فورد مافريك SV300T في السعودية

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد مافريك SV300T، وتنتمي مافريك لفئة السيارات البيك أب، وتنتج قوة 300 حصان، بجانب صوت عادم بورلا المميز، وتمنحك مافريك SV300T تيربو لوبو إحساس يجمع بين الأداء المعدل والراحة .

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

مواصفات فورد مافريك SV300T تيربو لوبو

زودت سيارة مافريك SV300T تيربو لوبو بالعديد من المميزات من ضمنها، إطارات من نوع ميشلان بايلوت سبورت 4S الصيفية اليت تمنح السيارة تماسك مذهل عند الانعطاف، وبها مقاعد ناعمة ومسطحة، وبها محور خلفي ثنائي القابض يوزع العزم بين الجانبين مما يمنح السيارة قدرة على الانعطاف بسلاسة أكبر.

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة مافريك SV300T تيربو لوبو بها، نظام عادم بورلا، وبها رسومات رياضية على الهيكل، وعجلات مقاس 20 بوصة باللونين الأسود أو البرونزي، وبها جناح أمامي، ونوابض ومخمدات خاصة .

محرك فورد مافريك SV300T تيربو لوبو

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

تحصل سيارة فورد مافريك SV300T تيربو لوبو علي قوتها من محرك سعة 2300 سي سي، وبها قوة 300 حصان، وعزم دوران 474 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد مافريك SV300T تيربو لوبو

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

تباع سيارة فورد مافريك SV300T تيربو لوبو في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

أنتجت فورد أول سيارة موديل A للشركة في يوليو من عام 1903 بعد تأسيسها برأس مال بلغ 28 ألف دولار نقداً، وفي عام 1908 أطلقت موديل T وحقق نجاح هائل بفضل اعتماديته وسعره البسيط.

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

وابتكرته فورد عام 1913 خط إنتاج لتقليل وقت إنتاج السيارة الواحدة وزيادة الكميات المصنعة بشكل غير مسبوق، وافتتحت أول فرع مبيعات دولي في باريس عام 1908، وأول مصنع خارج أمريكا في إنجلترا عام 1911.

فورد مافريك SV300T تيربو لوبو الجديدة

ووصلت الشركة إلى إنتاج مليون سيارة من طراز T بحلول عام 1915، ثم 5 ملايين في عام 1921، وعشرة ملايين في عام 1924.