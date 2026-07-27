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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إي إم أل إس9 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

اي ام ال اس9 موديل 2027
اي ام ال اس9 موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اي ام ال اس9 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس9 موديل 2027 ، وتنتمي ام ال اس9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تحتوي سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment .

اي ام ال اس9 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 بها، Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

تحصل سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة، وبها قوة 510 حصان، وعزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اي ام ال اس9 موديل 2027

اي ام ال اس9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .

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