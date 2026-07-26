الفرق بين جيلي EX5 EM-i وروكس أدماس 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي EX5 EM-i و روكس أدماس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ روكس أدماس موديل 2026

روكس أدماس موديل 2026

زودت سيارة روكس أدماس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك روكس أدماس موديل 2026

روكس أدماس موديل 2026

تستمد سيارة روكس أدماس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 470 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 740 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 235 كم، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر روكس أدماس موديل 2026

روكس أدماس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة روكس أدماس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة روكس أدماس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحتوي سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .