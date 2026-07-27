مواصفات نيسان ماجنايت 2027 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان ماجنايت موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان ماجنايت موديل 2027، وتنتمي ماجنايت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تستمد سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وتحتاج إلي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

زودت سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات نيسان ماجنايت موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

نيسان ماجنايت موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .