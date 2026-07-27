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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في الإمارات

سيارات جديدة 2026 في السوق الإماراتي
سيارات جديدة 2026 في السوق الإماراتي
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات الإماراتي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات الإماراتي ومن بينها: نيسان باترول، وتويوتا لاندكروزر، وجيتور T2، وتويوتا راف 4، وجي إم سي يوكون .

نيسان باترول موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توين تيربو، وبها قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 239 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 449 ألف درهم إماراتي .

تويوتا لاندكروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 35000 سي سي توين تيربو، وبها قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا لاندكروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 307 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 316 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 335 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 379 ألف درهم إماراتي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 410 ألف درهم إماراتي .

جيتور T2 موديل 2026

قوة سيارة جيتور T2 موديل 2026 تصل إلي 254 حصان، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، ومحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور T2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور T2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 129 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة جيتور T2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 146 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور T2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 155 ألف درهم إماراتي .

تويوتا راف 4 موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 يصل إلي 203 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا راف 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 122 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 132 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 142 ألف درهم إماراتي .

جي إم سي يوكون موديل 2026

تنقل قوة سيارة جي إم سي يوكون موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 355 حصان، وبها محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي، وعزم دوران 519 نيوتن/متر .

جي إم سي يوكون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي إم سي يوكون موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 252 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة جي إم سي يوكون موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 303 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة جي إم سي يوكون موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 375 ألف درهم إماراتي .

سوق السيارات الإماراتي السيارات الجديدة موديل 2026 باترول موديل 2026 تويوتا لاندكروزر موديل 2026 نيسان جيتور T2 موديل 2026 تويوتا راف 4 موديل 2026 تويوتا راف 4 جي إم سي يوكون موديل 2026 يوكون موديل 2026

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