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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس GLA موديل 2027 تظهر لأول مرة

مرسيدس GLA موديل 2027
مرسيدس GLA موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLA موديل 2027 ، وتنتمي GLA  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والنسخ الكهربائية والهجينة .

مرسيدس GLA موديل 2027

تعتمد سيارة مرسيدس GLA موديل 2027 علي منصة MMA الحديثة، التي تقدم تقنيات متطورة تشمل نظام كهربائي بجهد 800 فولت ومعالج رقمي متكامل .

مواصفات مرسيدس GLA موديل 2027

مرسيدس GLA موديل 2027

تمتلك سيارة مرسيدس GLA موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، تصميم خارجي يتبنى أسلوب أكثر انسيابية مع شبك أمامي مزين بالنجوم الثلاثية، وبها سطح جانبي أملس يعكس هوية جديدة وأكثر حداثة، وبها معالج رقمي جديد يربط جميع وظائف السيارة ويتيح تحديثات لاسلكية متقدمة، وبها إمكانية إضافة ميزات القيادة شبه الذاتية مستقبلًا.

مرسيدس GLA موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLA موديل 2027 بها،  شاشة للسائق مقاس 10.25 بوصة، وبها شاشة رئيسية مقاس 14.5 بوصة، وبها شاشة اختيارية للراكب الأمامي، وبها نظام MBUX الجديد مع ذكاء اصطناعي للتعرف على الصوت، وبها تحسينات في المساحة الداخلية مقارنة بالجيل السابق، مع خيارات تخزين إضافية في النسخ الكهربائية.

محرك مرسيدس GLA موديل 2027

مرسيدس GLA موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس GLA موديل 2027 علي قوتها من محرك احتراق داخلي بجانب نظام هجين ونظام كهربائية، وتنتج قوة 348 حصان، وبها بطارية سعة 85 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 675 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس GLA موديل 2027

مرسيدس GLA موديل 2027

تباع سيارة مرسيدس GLA موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

في عام 1886 سجل المهندس كارل بنز براءة اختراع "بنز باتنت موتورفاجن"، وهي أول سيارة تعمل بالبنزين في العالم، وابتكر جوتليب دايملر وزميله مايباخ أول عربة مزودة بمحرك احتراق داخلي مستقل.

مرسيدس GLA موديل 2027

وفي عام 1890 تأسست شركة محركات دايملر (Daimler-Motoren-Gesellschaft)، وظهور اسم مرسيدس والاندماج عام 1901، وتم إنتاج سيارة "مرسيدس 35 حصان"، والتي سميت تيمناً بـ "مرسيدس جيلينيك" ابنة رجل الأعمال إميل جيلينيك.

مرسيدس GLA موديل 2027 GLA موديل 2027 مرسيدس GLA منصة MMA الحديثة مواصفات مرسيدس GLA محرك مرسيدس GLA موديل 2027 سعر مرسيدس GLA موديل 2027

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