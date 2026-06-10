حازم أحمد يشارك في الدوري العالمي للكاراتيه بالمغرب

يستعد حازم أحمد، لاعب المنتخب الوطني المصري للكاراتيه، للمشاركة في منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر إقامتها بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة.

وتواجد حازم داخل المعسكر المغلق للمنتخب المصري بالمركز الأولمبي بالمعادي، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض البطولة، التي تُعد واحدة من أقوى وأهم البطولات على مستوى العالم، نظرًا لمشاركة نخبة اللاعبين المصنفين دوليًا، كما تمثل محطة مهمة قبل بطولة العالم المقبلة.

وحقق حازم أحمد إنجازات محلية ودولية على مدار مسيرته الرياضية. وكان أبرزها التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت في تشيلي عام 2019 في وزن +76 كجم، والتي ساهم خلالها في قيادة المنتخب المصري لتحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

كما يخوض حازم تجربة احترافية جديدة مع فريق Ipswich الإنجليزي بداية من عام 2025 وحتى الآن.

ويسعى حازم خلال الفترة المقبلة إلى تصدر التصنيف العالمي للكاراتيه، وتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب المصري خلال منافسات بطولة كأس العالم للفرق، المقرر إقامتها في الصين خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار طموحاته لمواصلة كتابة اسمه بين أبرز لاعبي الكاراتيه على الساحة الدولية.