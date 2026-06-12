التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم 2026

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر القمر الصناعي عرب سات (Badr 26°E).
وتوجد عدد من القنوات التي أعلنت عن نقل بعض مباريات بطولة كأس العالم مجانًا، وجاءت تردداتها كالتالي:
قناة beIN SPORTS FTA
التردد: 11642
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27501
قناة Hana TV
التردد: 12302
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27501
قناة NAB TV
التردد: 12264
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27499
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن قناتي Hana TV وNAB TV تنقلان مباريات كأس العالم 2026 مجانًا أيضًا، لكن جودة الصورة قد تكون أقل مقارنة بقناة beIN SPORTS FTA.
ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.