التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم 2026

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر القمر الصناعي عرب سات (Badr 26°E).

وتوجد عدد من القنوات التي أعلنت عن نقل بعض مباريات بطولة كأس العالم مجانًا، وجاءت تردداتها كالتالي:

قناة beIN SPORTS FTA

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27501

قناة Hana TV

التردد: 12302

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27501

قناة NAB TV

التردد: 12264

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27499

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن قناتي Hana TV وNAB TV تنقلان مباريات كأس العالم 2026 مجانًا أيضًا، لكن جودة الصورة قد تكون أقل مقارنة بقناة beIN SPORTS FTA.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.